ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Košice dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.11.2025 o 17:30
20. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 20. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Košice.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste so ziskom 33 bodov, pričom sa môže pochváliť druhou najlepšou ofenzívou. Po reprezentačnej prestávke sa vrátila bez svojho lídra Cartera Turnbulla, ktorý vedie kanadské bodovanie súťaže. Po domácom víťazstve 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom prišlo zaváhanie na ľade Michaloviec v podobe prehry 3:5.
Košice sa nachádzajú hneď za dnešným súperom na 4. mieste so ziskom 34 bodov. Po reprezentačnej prestávke neuspeli vo Zvolene s výsledkom 3:4 po nájazdoch, reputáciu si však napravili na domácom ľade proti Prešovu, ktorý porazili jednoznačne 6:1.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 1-4 Košice
Banská Bystrica 4-3sn Košice
Banská Bystrica 2-1 Košice
Banská Bystrica 3-2sn Košice
Banská Bystrica 2-4 Košice
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.