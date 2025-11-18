ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.11.2025 o 17:00
20. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejového prenosu z Tipsport ligy medzi HK Poprad a HC Slovan Bratislava.
HK Poprad
Kamzíci začali sezónu naozaj veľmi zle. V doterajšom priebehu dokázali nazbierať zatiaľ len 19 bodov a majú negatívne skóre 51:62. Popradčania však dokázali posledné dva zápasy vyhrať a ani raz neinkasovali. Najprv na domácom ľade zdolali Duklu Trenčín jasne 4:0 a následne zvíťazili na ľade minuloročného finalistu HK Nitra 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil ešte v prvej tretine legionár Ryan Sproul. Domácim hokejistom patrí momentálne 11. pozícia.
HC Slovan Bratislava
Hostia z Bratislavy sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 38 bodov a vysoko pozitívne skóre 71:54. Slovanu patrí aktuálne 3. pozícia. Hostia ťahali šnúru troch víťazstiev po sebe, ale v poslednom kole podľahli na domácom ľade trenčianskej Dukle 1:4. Jediný gól bratislavčanov strelil Ryan O'Connor. Uvidíme ako sa bude hosťom dariť v dnešnom zápase na ľade Kamzíkov z Popradu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.