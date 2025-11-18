ONLINE: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.11.2025 o 18:00
20. kolo
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne HK Dukla Trenčín a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Dukla Trenčín
Trenčín sa nachádza na 9. mieste tabuľky so ziskom 23 bodov a skóre 41:51. Hokejisti Dukly prežívajú náročné obdobie, čo vyústilo do konca spolupráce s hlavným trénerom Tommim Hämäläinenom. Tím aktuálne dočasne vedie športový manažér Mário Bližňák spolu s trénerským štábom. Zmena však priniesla okamžitý impulz. V poslednom kole Dukla prekvapila a na ľade Slovana Bratislava zvíťazila 4:1. Predtým však Trenčania prehrali tri zápasy v rade – v Poprade 0:4, doma so Žilinou 4:5 a v Banskej Bystrici 0:4. Výhru zaznamenali ešte proti Prešovu 3:1.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste tabuľky so ziskom 28 bodov a skóre 60:65. Liptáci sú známi ofenzívnym štýlom, ktorý im prináša množstvo gólov, no zároveň aj veľa inkasovaných zásahov. Práve defenzívne výpadky im v posledných dueloch robili problémy. V uplynulých zápasoch Liptovský Mikuláš dokázal zvíťaziť nad Žilinou 3:1, no predtým prehral štyri duely v rade – v Banskej Bystrici 4:5 po nájazdoch, doma s Prešovom 5:6 po predĺžení, vo Zvolene 2:3 a proti Nitre 2:5.
