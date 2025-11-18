ONLINE: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 20. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 20. kola Tipsport ligy.
Sportnet|18. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 20. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
18.11.2025 o 18:00
20. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne HK Dukla Trenčín a HK 32 Liptovský Mikuláš.

HK Dukla Trenčín

Trenčín sa nachádza na 9. mieste tabuľky so ziskom 23 bodov a skóre 41:51. Hokejisti Dukly prežívajú náročné obdobie, čo vyústilo do konca spolupráce s hlavným trénerom Tommim Hämäläinenom. Tím aktuálne dočasne vedie športový manažér Mário Bližňák spolu s trénerským štábom. Zmena však priniesla okamžitý impulz. V poslednom kole Dukla prekvapila a na ľade Slovana Bratislava zvíťazila 4:1. Predtým však Trenčania prehrali tri zápasy v rade – v Poprade 0:4, doma so Žilinou 4:5 a v Banskej Bystrici 0:4. Výhru zaznamenali ešte proti Prešovu 3:1.

HK 32 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste tabuľky so ziskom 28 bodov a skóre 60:65. Liptáci sú známi ofenzívnym štýlom, ktorý im prináša množstvo gólov, no zároveň aj veľa inkasovaných zásahov. Práve defenzívne výpadky im v posledných dueloch robili problémy. V uplynulých zápasoch Liptovský Mikuláš dokázal zvíťaziť nad Žilinou 3:1, no predtým prehral štyri duely v rade – v Banskej Bystrici 4:5 po nájazdoch, doma s Prešovom 5:6 po predĺžení, vo Zvolene 2:3 a proti Nitre 2:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
