Nitra ukončila päťzápasovú krízu na ľade Slovana. Hviezdou kola štvorgólový útočník

Hokejisti Slovana Bratislava majú na čele tabuľky Tipsport ligy už len štvorbodový náskok.
Líder súťaže po sérii piatich víťazstiev vyšiel v stredu bodovo naprázdno, keď v šlágri 29. kola prehral doma s Nitrou 2:3.
Hviezdou kola bol popradský útočník Adam Cracknell, ktorý sa blysol štyrmi gólmi a pomohol k triumfu v Liptovskom Mikuláši 7:3.
Nitrania zastavili sériu piatich prehier. V Bratislave viedli gólom Krištofa z presilovky, ale o pár sekúnd vyrovnal Dmowski.
V druhej tretine namieril presne Jacskon a v tretej tretine dal tretí gól hostí Okoličány. Slovan potom už len znížil v hre bez brankára gólom Elsona.
Na treťom mieste je naďalej Žilina, ktorá zvíťazila nad Zvolenom 3:0 a pripísala si tretí triumf za sebou. Brankár Andrej Košarišťan si prvýkrát v sezóne udržal čisté konto. Zvolenčania zostali na deviatej priečke.
O dva body za Vlkmi stále zaostávajú Košice, úradujúci majster zdolal Spišskú Novú Ves 2:0. Góly „oceliarov“ strelili Lamper a Krivošík, brankár Patrik Jurčák vychytal tretie čisté konto v ročníku.
Spišiaci klesli na 11. miesto, keď sa pred nich dostali Michalovce.
Tie deklasovali Prešov 7:0, pripísali si tretiu výhru z uplynulých štyroch zápasov a v tabuľke sa vzdialili poslednému nováčikovi už na rozdiel 12 bodov.
Prešovčania utrpeli tretiu prehru za sebou. Po dva góly domácich strelili Marc-Olivier Roy a Jake Virtanen, prvú „nulu“ v sezóne si zapísal brankár Vladimír Glosár.
Na piate miesto poskočila Banská Bystrica, ktorá zvíťazila v Trenčíne 3:2 a po dvoch prehrách sa tak tešila z plného bodového zisku.
„Vojaci“ dvakrát viedli, no hostia zakaždým dokázali vyrovnať a v 59. minúte rozhodli o svojom triumfe, keď sa po individuálnej akcii presadil Tomáš Zigo.
Dukla si pripísala tretiu prehru zo štyroch zápasov a patrí jej ôsma priečka. Šiesty je Liptovský Mikuláš, s dvojbodovým náskokom na siedmy Poprad, ktorému podľahol v podtatranskom derby 3:7.
Štyrmi gólmi v drese víťazov sa zaskvel kanadský útočník Adam Cracknell. Rozbehnutí „kamzíci“ slávili piatu výhru v sérii.
Tipsport liga - 29. kolo:
HK Dukla Michalovce - HC Prešov 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Góly: 11. Spodniak (Martel), 26. Martel (Roy, Marcinko), 28. Roy, 31. Roy (Welsh, Virtanen), 42. Virtanen (Hrabčák, Glosár), 55. Virtanen (Roman), 58. Šmída (Welsh, Marcinko)
Vlci Žilina - HKM Zvolen 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly: 9. Korczak (Ranford, Chicoine), 16. Baláž (Gachulinec), 60. Ranford (Korczak, Mucha)
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Gól: 34. Lamper (Rogoň), 60. Krivošík
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 33. Hudec, 42. Bellerive (Šiška, Baptiste) - 36. Valach (Šoltés, Zigo), 51. Šoltés (Lucas), 59. Zigo (Lucas, Galipeau)
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:7 (0:0, 0:5, 3:2)
Góly: 45. Nespala (Robertson, Šandor), 46. Vojtech (Tritt, Kalousek), 56. Kalousek (Flood, Vojtech) - 21. Cracknell (Bjalončík, Calof), 24. Suchý (Bodák, Lefebvre), 31. Bodák (Török, Šotek), 31. Bjalončík, 38. Cracknell (Nauš, Lefebvre), 50. Cracknell (Lefebvre), 60. Cracknell
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 8. Dmowski (Elson, Pecararo), 57. Elson – 8. Krištof (Graham, Passolt), 34. Jackson (Bubela), 55. Okoličány (Lacka)
