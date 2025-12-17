ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 18:00
29. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Pekný hokejový večer všetkým! Program Tipsport ligy ponúka 29. kolo, v ktorom sa na domácom ľade predstaví HK DUKLA Trenčín proti HC MONACObet Banská Bystrica. Tieto celky sa v tejto sezóne stretli už dvakrát a z víťazstva sa tešili len Banskobystričania. Pripísali si víťazstvo 4:3 a taktiež 4:0.
HK DUKLA Trenčín: Vojakom sa darí, sú aktuálne tretím tímom s najlepšou formou. V minulom kole zvíťazili na ľade nepríjemnej Nitry 4:2. V tabuľke sa nachádzajú presne v strede, t.j. na šiestom mieste so ziskom 42 bodov. Dukla je momentálne úspešná najmä vďaka legionárom. Najproduktívnejším hráčom je Kanaďan Phil Varone (5G, 14A).
HC MONACObet Banská Bystrica: Forma Banskobystričanov mierne upadla. Naposledy prehrali v derby zápase proti Zvolenu 2:5. Na šiestu Duklu Trenčín strácajú len jeden bod a v prípade výhry by sa v tabuľke posunuli. Lídrom bodového hodnotenia je Carter Turnbull, ktorý získal 37 bodov (22G, 15A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.