ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. dec 2025 o 15:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 29. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Nitra.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
17.12.2025 o 18:30
29. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 29. kole Tipsport ligy uvidíme súboj prvého s druhým, zápas Slovana proti Nitre. Úvodné buly je na programe o 18:30.

Tímy od seba delí sedem bodov v tabuľke. Slovan ich nazbieral 59, Nitra 52. Zatiaľčo belasí zvíťazili v piatich dueloch po sebe, Nitrania posledných päť duelov prehrali.

Slovan v minulom kole vyhral na ihrisku Zvolena 4:1, Nitra doma podľahla Dukle Trenčín 2:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)
dnes 15:30
