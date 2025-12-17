ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 18:30
29. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 29. kole Tipsport ligy uvidíme súboj prvého s druhým, zápas Slovana proti Nitre. Úvodné buly je na programe o 18:30.
Tímy od seba delí sedem bodov v tabuľke. Slovan ich nazbieral 59, Nitra 52. Zatiaľčo belasí zvíťazili v piatich dueloch po sebe, Nitrania posledných päť duelov prehrali.
Slovan v minulom kole vyhral na ihrisku Zvolena 4:1, Nitra doma podľahla Dukle Trenčín 2:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.