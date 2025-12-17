ONLINE: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 17:30
29. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 29. kola Tipsport ligy medzi mužstvami Vlci Žilina a HKM Zvolen.
Žilinčania sa na domácom ľade trápili, keď podľahli v štyroch zápasoch v rade. Po porážke s Prešovom ale zvíťazili proti Nitre 6:4, pričom uspeli aj o deň neskôr proti Banskej Bystrici, keď dokonali obrat z 0:4 na 5:4 po nájazdoch. Zvolen naopak prerušil sériu štyroch prehier v rade, keď v poslednom kole zdolal v rámci derby Banskú Bystricu 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.