ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Poprad dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 18:00
29. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 29. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Poprad. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa v tabuľke nachádza na 5. mieste so 44 bodmi na svojom konte so skóre 87:89. V 28. kole sa Liptáci predstavili na ľade HC Prešov, kde vyhrali 3:0.
HK Poprad
Hostia z Popradu sa nachádzajú v tabuľke na 8. priečke. Na svojom konte majú 39 bodov so skóre 89:79. Hostia v poslednom kole vyhrali nad hokejistami HC Košice, na domácom ľade si pripísali vysoké víťazstvo 7:1.
