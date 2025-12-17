ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Prešov dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 17:30
29. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 29. kola Tipsport ligy, v ktorom sa odohrá mimoriadne dôležitý súboj o spodné priečky tabuľky medzi HK DUKLA Michalovce a HC Prešov.
HK DUKLA Michalovce
Michalovce sa aktuálne nachádzajú na 11. mieste tabuľky so ziskom 32 bodov a nepriaznivým skóre 78:100. Forma Dukly je však v poslednom období pomerne kolísavá, no výsledkovo o niečo lepšia než u ich dnešného súpera. V posledných piatich dueloch dokázali zvíťaziť hneď trikrát – doma zdolali Košice 5:2, na ľade Spišskej Novej Vsi uspeli po nájazdoch 3:2 a z Popradu si odniesli víťazstvo 5:4 po predĺžení. Na druhej strane však prišla aj vysoká prehra 0:5 na ľade Spišskej Novej Vsi a tesná domáca prehra s Košicami po nájazdoch. Michalovce sa budú chcieť oprieť o domáce prostredie a potvrdiť, že v boji o záchranu majú mierne navrch.
HC Prešov
Prešov je momentálne na poslednom mieste tabuľky, keď nazbieral 23 bodov a jeho skóre je 56:109, čo jasne poukazuje na problémy najmä v defenzíve. Nováčik súťaže však v posledných kolách naznačil, že ešte zbrane neskladá. Prešovčania dokázali vyhrať dva z posledných piatich zápasov – doma zdolali Trenčín 3:2 a rovnakým výsledkom uspeli aj na ľade Žiliny po predĺžení. Na druhej strane však prišli aj prehry s Liptovským Mikulášom 0:3, Popradom po predĺžení (2:3) a vysoká prehra 0:6 v Banskej Bystrici. Prešov potrebuje bodovať naplno, ak si chce udržať reálnu šancu odpútať sa z dna tabuľky.
HK DUKLA Michalovce
Michalovce sa aktuálne nachádzajú na 11. mieste tabuľky so ziskom 32 bodov a nepriaznivým skóre 78:100. Forma Dukly je však v poslednom období pomerne kolísavá, no výsledkovo o niečo lepšia než u ich dnešného súpera. V posledných piatich dueloch dokázali zvíťaziť hneď trikrát – doma zdolali Košice 5:2, na ľade Spišskej Novej Vsi uspeli po nájazdoch 3:2 a z Popradu si odniesli víťazstvo 5:4 po predĺžení. Na druhej strane však prišla aj vysoká prehra 0:5 na ľade Spišskej Novej Vsi a tesná domáca prehra s Košicami po nájazdoch. Michalovce sa budú chcieť oprieť o domáce prostredie a potvrdiť, že v boji o záchranu majú mierne navrch.
HC Prešov
Prešov je momentálne na poslednom mieste tabuľky, keď nazbieral 23 bodov a jeho skóre je 56:109, čo jasne poukazuje na problémy najmä v defenzíve. Nováčik súťaže však v posledných kolách naznačil, že ešte zbrane neskladá. Prešovčania dokázali vyhrať dva z posledných piatich zápasov – doma zdolali Trenčín 3:2 a rovnakým výsledkom uspeli aj na ľade Žiliny po predĺžení. Na druhej strane však prišli aj prehry s Liptovským Mikulášom 0:3, Popradom po predĺžení (2:3) a vysoká prehra 0:6 v Banskej Bystrici. Prešov potrebuje bodovať naplno, ak si chce udržať reálnu šancu odpútať sa z dna tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.