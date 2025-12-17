ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

HC Košice - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy.
HC Košice - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. dec 2025 o 14:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 29. kola Tipsport ligy: HC Košice - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti HC Košice a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
17.12.2025 o 17:30
29. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Snášel, Rojík – Knižka, Hajnik.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 29. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Spišská Nová Ves.

Košičania doplatili na maródku a prehrali 3 zápasy v rade v ktorých navyše inkasovali až 20 gólov čo je naozaj veľa. Napriek tomu sa držia na 4. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na tretiu Žilinu. Naposledy prehrali 1:7 v Poprade. Najproduktívnejším hráčom Oceliarov je Filip Krivošík, ktorý nazbieral 29 bodov a je tak tretím najproduktívnejším hráčom celej súťaže po Turnbullovi a Martelovi.

Spišská Nová Ves má kolísavé výsledky vďaka ktorým je momentálne až na 10. mieste. Horšie sú na tom len Michalovce a Prešov. Naposledy sa im ale podarilo v domácom zápase zdolať práve Michalovce vysoko 5:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 23 bodmi Olivier Archambault.

Tieto tímy sa naposledy stretli v závere októbra. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po samostatných nájazdoch tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy.online
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 29. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)
dnes 15:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)