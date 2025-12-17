ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (29. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 29. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 29. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.12.2025 o 17:30
29. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Snášel, Rojík – Knižka, Hajnik.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 29. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Spišská Nová Ves.
Košičania doplatili na maródku a prehrali 3 zápasy v rade v ktorých navyše inkasovali až 20 gólov čo je naozaj veľa. Napriek tomu sa držia na 4. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na tretiu Žilinu. Naposledy prehrali 1:7 v Poprade. Najproduktívnejším hráčom Oceliarov je Filip Krivošík, ktorý nazbieral 29 bodov a je tak tretím najproduktívnejším hráčom celej súťaže po Turnbullovi a Martelovi.
Spišská Nová Ves má kolísavé výsledky vďaka ktorým je momentálne až na 10. mieste. Horšie sú na tom len Michalovce a Prešov. Naposledy sa im ale podarilo v domácom zápase zdolať práve Michalovce vysoko 5:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 23 bodmi Olivier Archambault.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere októbra. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po samostatných nájazdoch tešili Košičania.
Košičania doplatili na maródku a prehrali 3 zápasy v rade v ktorých navyše inkasovali až 20 gólov čo je naozaj veľa. Napriek tomu sa držia na 4. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na tretiu Žilinu. Naposledy prehrali 1:7 v Poprade. Najproduktívnejším hráčom Oceliarov je Filip Krivošík, ktorý nazbieral 29 bodov a je tak tretím najproduktívnejším hráčom celej súťaže po Turnbullovi a Martelovi.
Spišská Nová Ves má kolísavé výsledky vďaka ktorým je momentálne až na 10. mieste. Horšie sú na tom len Michalovce a Prešov. Naposledy sa im ale podarilo v domácom zápase zdolať práve Michalovce vysoko 5:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 23 bodmi Olivier Archambault.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere októbra. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po samostatných nájazdoch tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.