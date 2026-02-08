Skvelú sériu Košíc zastavili až Liptáci. Slovan s ďalším zlým výsledkom

Hokejisti Nitry zvíťazili v 46. kole Tipsport ligy na ľade Trenčína 3:2 a na čele tabuľky majú už päťbodový náskok.
Proti Dukle zaznamenali piaty úspech po sebe a potvrdili povesť najlepšieho tímu súťaže na štadiónoch súperov.
Slovan Bratislava nevyužil možnosť priblížiť sa, proti Spišskej Novej Vsi zaknihoval po výsledku 1:2 štvrtú prehru v rade. Spišiaci naopak vyhrali šiesty zápas z uplynulých siedmich.
Košická víťazná séria sa skončila na čísle sedem, keď prehrali na ľade deviateho Liptovského Mikuláša 1:3.
Michalovce triumfovali nad Popradom 4:1 a urobili dôležitý krok za účasťou predkole play off. Banská Bystrica nemala problémy s nováčikom z Prešova, pred vlastným publikom ho zdolala 4:1.
Žilina si poistila v tabuľke štvrtú pozíciu, proti Zvolenu to bolo druhé víťazstvo za sebou, keď domácich fanúšikov potešili výsledkom 4:2.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 46. kolo:
Slovan Bratislava - Spišská Nová Ves 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Góly: 44. Bakoš (O'Connor, Pecararo) – 50. Džugan (Paločko), 54. Savoie (McIsaac, Will)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Poprad 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 20. Virtanen (Meliško), 21. Fominych (Roy, Virtanen), 25. Virtanen (Roy, Martel), 47. Varga (Lichanec, J. Marcinko) – 18. Majdan
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Košice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 28. Lalík (Nespala, Vankúš), 39. Záborský (Ferkodič, Robertson), 59. Ibragimov - 22. Krivošík (Jellúš, Mikúš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Banská Bystrica - Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 15. Turnbull (R. Faith, Myklucha), 23. Kabáč (Michalčin, Česánek), 40. Turnbull (Lucas, R. Faith), 59. Turnbull (Myklucha) – 50. Valigura (Suja, MacDougall)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Nitra 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 57. Descheneau (Varone, Ullman), 60. Švec (Descheneau, Goljer) - 20. Lawrence (Jackson, Chrenko), 56. Chrenko (Hrnka, Jackson), 58. Paulovič (Passolt)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Zvolen 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 7. Tkáč (Galamboš, Koyš), 38. Chicoine (Ranford, Korczak), 56. Koyš (Korenčík), 60. Vašaš (Koyš, Kotvan) – 24. Marcinek (Zuzin, Hecl), 28. Cassels (Kowalczyk, Durandeau)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>