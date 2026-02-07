ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

Sportnet|7. feb 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 46. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.02.2026 o 17:30
46. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 46. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Prešov.

Banská Bystrica sa v poslednom období výrazne trápi, keď z posledných piatich stretnutí zvíťazila iba v jedinom – v derby proti Zvolenu 7:3. Včera však zaznamenala porážku s Popradom 2:5.

Prešov nie je na tom o nič lepšie, keď ťahá sériu šiestich prehier v rade. Postupne nestačil na Košice, Spišskú Novú Ves, Nitru, Zvolen, Poprad a naposledy Žilinu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

dnes 14:30
