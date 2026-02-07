ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
7. feb 2026 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 46. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 46. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.02.2026 o 16:00
46. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 46. kola Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves.

Slovan Bratislava prehral v uplynulom kole s Nitrou a pripísal si už tretiu prehru v rade, vďaka ktorej prišli o prvé miesto v tabuľke. Na Nitru strácajú dva body, ale majú o zápas menej.

Spišská Nová Ves zdolala v uplynulom kole Liptovský Mikuláš na domácom ľade, ale už o pár hodín musia cestovať na zápas v Bratislave. V tabuľke sú na 8. mieste v tabuľke so stratou deviatich bodov na šiesty Poprad.

Vo všetkých troch vzájomných zápasoch sa z víťazstiev radovali hráči Slovana Bratislava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

