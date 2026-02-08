ONLINE: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

Vlci Žilina - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy.
Vlci Žilina - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. feb 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 46. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HKM Zvolen.

Hokejisti Vlci Žilina a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 46. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
08.02.2026 o 17:00
46. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 46. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HKM Zvolen.

Žilina si po víťazstve v Slovenskom pohári poradila aj s posledným Prešovom a v tabuľke sú tak pred 46. kolom pred Banskou Bystricou.

HKM Zvolen má v uplynulých kolách dobrú formu, ale na šiestu priamo štvrťfinálovú priečku strácajú 9 bodov.

Vo všetkých piatich vzájomných zápasoch sa z víťazstiev radovali hráči tímu Vlci Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

