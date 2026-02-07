ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

Sportnet|7. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 46. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Nitra.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Nitra dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.02.2026 o 18:00
46. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Tipsport liga si nevydýchne. Po piatkovom 45. kole sa pokračuje zápasmi aj netradične v sobotu. Predposledná HK DUKLA Trenčín sa bude snažiť preťať štvorzápasovú šnúru prehier proti HK Nitra. Vojaci to na Corgoňov túto sezónu vedia, keď zvíťazili v troch zo štyroch stretnutí. Trenčín je ale momentálne bez formy a hrozí mu baráž.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

