ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 46. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.02.2026 o 17:00
46. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 46. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Košice. Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 9. mieste s 59 bodmi na svojom konte so skóre 136:152. V 45. kole Liptáci hrali na ľade Spišskej Novej Vsi, kde prehrali 4:1.
HC Košice
Hokejisti Košíc sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke so ziskom 86 bodov a skóre 130:103. V poslednom kole hostili hokejistov HK Dukla Michalovce. Oceliari vyhrali presvedčivo 5:0.
