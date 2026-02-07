ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. feb 2026 o 13:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 46. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HK Poprad.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 46. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.02.2026 o 16:30
46. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 46. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK DUKLA Michalovce a HK Poprad.

HK DUKLA Michalovce

HK DUKLA Michalovce vstupuje do tohto stretnutia z 10. miesta tabuľky so ziskom 56 bodov a skóre 139:139. Zemplínčania vyhrali 3 z posledných 5 zápasov, keď doma zdolali Slovan Bratislava 6:1, uspeli na ľade Dukly Trenčín 4:2 a poradili si aj so Žilinou 6:3. Na druhej strane však prišli prehry s Košicami 0:5 a v prestrelke proti Liptovskému Mikulášu 5:7.

HK Poprad

HK Poprad sa nachádza na 6. mieste so ziskom 71 bodov a priaznivým skóre 150:121. Kamzíci majú za sebou tiež relatívne vydarené obdobie, keď vyhrali 3 z posledných 5 duelov. Poprad si poradil s Banskou Bystricou 5:2, zdolal Prešov 5:2 a uspel aj na ľade Liptovského Mikuláša 5:3. Body však stratil po prehre so Slovanom Bratislava 1:2 a po prehre so Zvolenom 3:4 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy.online
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 46. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)