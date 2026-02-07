ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (46. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 46. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 46. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.02.2026 o 16:30
46. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 46. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK DUKLA Michalovce a HK Poprad.
HK DUKLA Michalovce
HK DUKLA Michalovce vstupuje do tohto stretnutia z 10. miesta tabuľky so ziskom 56 bodov a skóre 139:139. Zemplínčania vyhrali 3 z posledných 5 zápasov, keď doma zdolali Slovan Bratislava 6:1, uspeli na ľade Dukly Trenčín 4:2 a poradili si aj so Žilinou 6:3. Na druhej strane však prišli prehry s Košicami 0:5 a v prestrelke proti Liptovskému Mikulášu 5:7.
HK Poprad
HK Poprad sa nachádza na 6. mieste so ziskom 71 bodov a priaznivým skóre 150:121. Kamzíci majú za sebou tiež relatívne vydarené obdobie, keď vyhrali 3 z posledných 5 duelov. Poprad si poradil s Banskou Bystricou 5:2, zdolal Prešov 5:2 a uspel aj na ľade Liptovského Mikuláša 5:3. Body však stratil po prehre so Slovanom Bratislava 1:2 a po prehre so Zvolenom 3:4 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.