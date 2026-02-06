Nitra sa po šlágri dostala na čelo. Košičania pokračujú na víťaznej vlne a približujú sa

Na snímke vľavo Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy.
Na snímke vľavo Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy. (Autor: TASR)
TASR|6. feb 2026 o 21:31
Pozrite si súhrn výsledkov 45. kola Tipsport ligy.

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v šlágri 45. kola Tipsport ligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:1. „Corgoni“ uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou a získali post priebežného lídra tabuľky.

„Belasí“ prehrali tretí duel v sérii, na Nitru strácajú dva body, no majú zápas k dobru. Nitrania zdolali Slovan v piatom zo šiestich vzájomných meraní síl v prebiehajúcom ročníku.

Úvodné dejstvo šlágra prvého s druhým prinieslo množstvo šancí. Na domácej strane mal viacero príležitostí Eduard Šimun, za hostí mohli skórovať v únikoch Jakub Lacka aj obranca Martin Vitaloš.

V prostrednej časti bola hra z oboch strán opatrnejšia, no padol v nej gól. Po úniku sa bekhendovým blafákom presadil Josh Passolt. Domáci cítili krivdu v 53. minúte, keď Ján Petriska natlačil do vlastného brankára Robbyho Jacksona, ale putoval na trestnú lavicu za nedovolené bránenie.

Na snímke zľava Ryan O Connor, Patrik Maier (obaja Slovan) a Tomáš Chrenko (Nitra) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke sprava Tomáš Marcinko (Slovan), Jesse Graham a brankár Dylan Ferguson (obaja Nitra) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke vľavo Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke uprostred Ondrej Molnár (Nitra), vľavo Martin Bakoš a vpravo Jonáš Peterek (obaja Slovan) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke v pozadí tréner Nitry Andrej Kmeč počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke v pozadí tréner Slovana Brad Tapper rozdáva pokyny svojim zverencom počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke uprostred Joshua Lawrrnce (Nitra), vľavo Liam Pecararo a vpravo Patrik Maier (obaja Slovan) počas zápasu 45. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.

Zdalo sa, že je rozhodnuté po tom, čo presilovku využil strelou z prvej Sebastián Čederle. Domáci ešte dokázali znížiť na rozdiel gólu zásluhou Liama Pecarara. V závere sa však vlastnou nedisciplinovanosťou obrali o možnosť vyrovnať.

Žilinskí hokejisti ukončili štvorzápasovú sériu prehier, nadviazali na stredajší triumf v Slovenskom pohári a zvíťazili na ľade Prešova 5:2. V tabuľke sa posunuli na štvrtú pozíciu, zatiaľ čo Prešovčania prehrali šiestykrát za sebou a sú naďalej poslední.

Košice zvíťazili nad Michalovcami 5:0 a svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov, pričom všetky z nich vyhrali v riadnom hracom čase. Upevnili si tým priebežné 3. miesto. Michalovce naďalej figurujú na 10. priečke.

Spišská Nová Ves si pripísala piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. Na domácom ľade zdolala 4:1 Liptovský Mikuláš, ktorý tak zaznamenal desiatu prehru z uplynulých 12 duelov.

V drese Liptákov si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov. Predtým hral za rodný Martin, bratislavský Slovan, Skalicu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Nové Zámky, Banskú Bystricu a Prešov.

Zvolen zdolal Trenčín 7:3 a zaknihoval štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov. „Rytieri“ si s Duklou na domácom ľade poradili tretíkrát v sezóne.

Hostia spod hradu Matúša Čáka prehrali jedenásty duel z uplynulých dvanástich už pod vedením nového amerického trénera Todda Bjorkstranda a zostali na predposlednej priečke.

Poprad si pripísal tretie víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Banskú Bystricu 5:2 a v tabuľke sa jej priblížil na rozdiel troch bodov. Pre hostí to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich stretnutí.

Tipsport liga - 45. kolo:

Košice - Michalovce 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Góly: 15. Mikúš (Rosandić, Krivošík), 37. Jellúš (Šedivý, M. Lunter), 48. Petráš (Rosandić, Jellúš), 48. Lamper (Šedivý, Dakhnovsky), 52. Mikúš (Petráš)

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 8. Giľák (McIsaac, Groch), 32. Paločko (D. Martel, Viedenský), 37. Viedenský (McIsaac, Stas), 59. G. Hain (Martel, Viedenský) - 57. Cormier (Sukeľ, Lalík).

Poprad - Banská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 10. Bjalončík (Bodák, Šotek), 24. Urbánek (Nauš), 36. Malina (Urbánek, Nauš), 58. Bjalončík (Cracknell), 59. Bodák - 19. Kabáč (Lee, Galipeau), 35. Jasenec (Galipeau, Kukuča).

Prešov - Žilina 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Góly: 11. Avcin (Indrašis, MacDougall), 42. Frič (Chatrnúch, Laurenčík) - 31. Juščák (Mucha), 34. Walega (Ranford, Chicoine), 41. Kolenič (Walega, Korenčík), 51. Gachulinec (Chicoine, Korczak), 57. Mucha (Ranford, Korczak).

Zvolen - Trenčín 7:3 (5:1, 0:0, 2:2)

Góly: 1. Hecl (Beňo, Marcinek), 4. Durandeau (Jääskeläinen, Cassels), 5. Durandeau (Cassels, Kowalczyk), 8. Macek (Šramaty, Kudrna), 11. Kowalczyk (Kukos), 46. Berger (Zuzin, Marcinek), 49. Zuzin (Hecl, Marcinek) – 13. Varone (Krajčovič, Descheneau), 41. Descheneau (Ullman, Varone), 44. Bellerive (Krajčovič, Varone).

Slovan Bratislava - Nitra 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Góly: 54. Pecararo (Petriska, Acolatse) - 38. Passolt (Hrnka, Kováč), 53. Čederle (Krištof, Osburn), 59. Paulovič (Krištof, Osburn), 60. Lawrence.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

