Nitra sa po šlágri dostala na čelo. Košičania pokračujú na víťaznej vlne a približujú sa

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v šlágri 45. kola Tipsport ligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:1. „Corgoni“ uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou a získali post priebežného lídra tabuľky.
„Belasí“ prehrali tretí duel v sérii, na Nitru strácajú dva body, no majú zápas k dobru. Nitrania zdolali Slovan v piatom zo šiestich vzájomných meraní síl v prebiehajúcom ročníku.
Úvodné dejstvo šlágra prvého s druhým prinieslo množstvo šancí. Na domácej strane mal viacero príležitostí Eduard Šimun, za hostí mohli skórovať v únikoch Jakub Lacka aj obranca Martin Vitaloš.
V prostrednej časti bola hra z oboch strán opatrnejšia, no padol v nej gól. Po úniku sa bekhendovým blafákom presadil Josh Passolt. Domáci cítili krivdu v 53. minúte, keď Ján Petriska natlačil do vlastného brankára Robbyho Jacksona, ale putoval na trestnú lavicu za nedovolené bránenie.
Zdalo sa, že je rozhodnuté po tom, čo presilovku využil strelou z prvej Sebastián Čederle. Domáci ešte dokázali znížiť na rozdiel gólu zásluhou Liama Pecarara. V závere sa však vlastnou nedisciplinovanosťou obrali o možnosť vyrovnať.
Žilinskí hokejisti ukončili štvorzápasovú sériu prehier, nadviazali na stredajší triumf v Slovenskom pohári a zvíťazili na ľade Prešova 5:2. V tabuľke sa posunuli na štvrtú pozíciu, zatiaľ čo Prešovčania prehrali šiestykrát za sebou a sú naďalej poslední.
Košice zvíťazili nad Michalovcami 5:0 a svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov, pričom všetky z nich vyhrali v riadnom hracom čase. Upevnili si tým priebežné 3. miesto. Michalovce naďalej figurujú na 10. priečke.
Spišská Nová Ves si pripísala piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. Na domácom ľade zdolala 4:1 Liptovský Mikuláš, ktorý tak zaznamenal desiatu prehru z uplynulých 12 duelov.
V drese Liptákov si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov. Predtým hral za rodný Martin, bratislavský Slovan, Skalicu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Nové Zámky, Banskú Bystricu a Prešov.
Zvolen zdolal Trenčín 7:3 a zaknihoval štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov. „Rytieri“ si s Duklou na domácom ľade poradili tretíkrát v sezóne.
Hostia spod hradu Matúša Čáka prehrali jedenásty duel z uplynulých dvanástich už pod vedením nového amerického trénera Todda Bjorkstranda a zostali na predposlednej priečke.
Poprad si pripísal tretie víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Banskú Bystricu 5:2 a v tabuľke sa jej priblížil na rozdiel troch bodov. Pre hostí to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich stretnutí.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 45. kolo:
Košice - Michalovce 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly: 15. Mikúš (Rosandić, Krivošík), 37. Jellúš (Šedivý, M. Lunter), 48. Petráš (Rosandić, Jellúš), 48. Lamper (Šedivý, Dakhnovsky), 52. Mikúš (Petráš)
Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Giľák (McIsaac, Groch), 32. Paločko (D. Martel, Viedenský), 37. Viedenský (McIsaac, Stas), 59. G. Hain (Martel, Viedenský) - 57. Cormier (Sukeľ, Lalík).
Poprad - Banská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 10. Bjalončík (Bodák, Šotek), 24. Urbánek (Nauš), 36. Malina (Urbánek, Nauš), 58. Bjalončík (Cracknell), 59. Bodák - 19. Kabáč (Lee, Galipeau), 35. Jasenec (Galipeau, Kukuča).
Prešov - Žilina 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly: 11. Avcin (Indrašis, MacDougall), 42. Frič (Chatrnúch, Laurenčík) - 31. Juščák (Mucha), 34. Walega (Ranford, Chicoine), 41. Kolenič (Walega, Korenčík), 51. Gachulinec (Chicoine, Korczak), 57. Mucha (Ranford, Korczak).
Zvolen - Trenčín 7:3 (5:1, 0:0, 2:2)
Góly: 1. Hecl (Beňo, Marcinek), 4. Durandeau (Jääskeläinen, Cassels), 5. Durandeau (Cassels, Kowalczyk), 8. Macek (Šramaty, Kudrna), 11. Kowalczyk (Kukos), 46. Berger (Zuzin, Marcinek), 49. Zuzin (Hecl, Marcinek) – 13. Varone (Krajčovič, Descheneau), 41. Descheneau (Ullman, Varone), 44. Bellerive (Krajčovič, Varone).
Slovan Bratislava - Nitra 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Góly: 54. Pecararo (Petriska, Acolatse) - 38. Passolt (Hrnka, Kováč), 53. Čederle (Krištof, Osburn), 59. Paulovič (Krištof, Osburn), 60. Lawrence.
