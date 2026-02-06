ONLINE: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 17:30
45. kolo
Košice
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Hronský, Kalina – Konc, Stanzel.
Prenos
00:21
Nahodenie Roya pokryl Riečický.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Zuščák – Petráš, Jellúš, Mikúš – Plokhotnik, Krivošík, Lunter – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, T. Varga, Liščinský
Tréner: Dan Ceman
HK DUKLA Michalovce: Durný (Glosár) – Bindulis, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Fominykh – Safaraleev, Šmída, Baptiste – Hrabčák, Bartánus, A. Varga
Tréner: Erik Čaládi
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 45. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK DUKLA Michalovce.
Košice sú na 3. mieste tabuľky so ziskom 83 bodov. Z 44 odohraných zápasov má na konte 26 výhier (24 po riadnom hracom čase) a 18 prehier (11 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Spišskú Novú Ves 3:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 44 bodmi Petráš.
Michalovce sú na 10. mieste tabuľky so ziskom 56 bodov. Z 45 odohraných zápasov majú na konte 18 výhier (14 po riadnom hracom čase) a 27 prehier (21 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali s Liptovským Mikulášom 5:7. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 50 bodmi Martel.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili hokejisti Košíc.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.