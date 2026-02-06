ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 18:30
45. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 45. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Nitru. Úvodné buly je na programe o 18:30.
Belasí sa nachádzajú na čele tabuľky, na konte majú 89 bodov. Vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, no posledné dva zápasy prehrali. V minulom kole prehrali na ľade Košíc 1:3.
Nitre patrí druhá priečka o bod za Slovanom. Odohrala však o zápas viac. Vyhrala štyri z posledných piatich zápasov, naposledy zdolala doma Žilinu 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.