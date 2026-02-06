ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 45. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 45. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|6. feb 2026 o 15:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 45. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Nitra.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
06.02.2026 o 18:30
45. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 45. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Nitru. Úvodné buly je na programe o 18:30.

Belasí sa nachádzajú na čele tabuľky, na konte majú 89 bodov. Vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, no posledné dva zápasy prehrali. V minulom kole prehrali na ľade Košíc 1:3.

Nitre patrí druhá priečka o bod za Slovanom. Odohrala však o zápas viac. Vyhrala štyri z posledných piatich zápasov, naposledy zdolala doma Žilinu 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 45. kola Tipsport ligy.online
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 45. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)
dnes 15:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)