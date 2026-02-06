ONLINE: HC Prešov - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HC Prešov a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 18:00
45. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu, v ktorom sa stretnú HC Prešov a Vlci Žilina.
HC Prešov
HC Prešov vstupuje do tohto stretnutia v mimoriadne náročnej situácii. Prešovčania prehrali všetkých posledných päť zápasov, keď postupne nestačili na Poprad 2:5, Zvolen 1:5, Nitru 0:2, Spišskú Novú Ves 3:6 a Košice 2:4. Výsledky len potvrdzujú ich postavenie na chvoste tabuľky, kde majú na konte 36 bodov a nepriaznivé skóre 87:168.
Vlci Žilina
Žilinčania sú na tom podstatne lepšie, hoci ani ich posledné zápasy neboli ideálne. Z piatich duelov vyhrali iba jeden, keď v pohárovom zápase zdolali Humenné 5:2. V ligových stretnutiach však prehrali s Nitrou 0:2, so Spišskou Novou Vsou 1:2 po predĺžení, s Košicami 2:4 a s Michalovcami 3:6. Napriek tomu sa Žilina drží na 5. mieste tabuľky so ziskom 73 bodov a skóre 130:122, čo jasne ukazuje rozdiel medzi oboma tímami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.