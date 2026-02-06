ONLINE: HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 18:00
45. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Pekný piatkový večer všetkým hokejovým fanúšikom! V 45. kole Tipsport ligy sa na ľade HK Poprad predstavia barani z HC MONACObet Banská Bystrica. Po troch odohratých vzájomných stretnutiach sú na tom lepšie Banskobystričania, ktorí zvíťazili v dvoch zápasoch, 3:2 a 3:0. Popradčania vyhrali v decembri 2:1 po samostatných nájazdoch.
HK Poprad: Kamzíci majú na svojom konte dve víťazstva v rade. Naposledy zdolali Prešov 5:2. V tabuľke sa držia na šiestom mieste so ziskom 68 bodov. Pred siedmym Zvolenom majú deväťbodový náskok. Najproduktívnejším hráčom Popradu je Kanaďan Adam Cracknell so 49 bodmi (23G, 26A).
HC MONACObet Banská Bystrica: Banskobystričania si po troch prehrách pripísali vysokú výhru nad Zvolenom 7:3. Barani sa nachádzajú na štvrtej priečke a majú 74 bodov. Carter Turnbull je postrachom všetkých tímov – je celkovým lídrom produktivity, keď si pripísal už 57 bodov (27G, 30A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.