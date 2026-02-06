ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 18:00
45. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 45.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen v nedeľu nenatiahol svoju víťaznú šnúru na štyri zápasy a opäť doma s Banskou Bystricou prehral. Tentokrát vysoko 3:7. Aj po dohrávke Košíc so Spišskou Novou Vsou sa v tabuľke veľa nezmenilo a od siedmeho miesta je to veľmi veľmi tesné. Siedmy je Zvolen 59b, ôsmy je Liptovský Mikuláš 59b, na deviatej priečke sú Spišiaci 59b a desiate sú Michalovce 56b. O siedme miesto bude ešte veľký boj a rozhodovať bude každý stratený bodík. Preto Zvolen určite dnes pôjde tvrdo po troch bodoch, i keď doma je zatiaľ stále s Prešovom najslabším tímom. Štatistiky ale niekedy zavádzajú. Zvolen ich má totiž celkom dobré. Suverénne najlepšia disciplína v lige, najlepšie oslabenia, piata najlepšia presilovka, ale vidíte, že napriek tomu všetkému to na lepšie ako siedme miesto zatiaľ nestačí.
Trenčín je na tom ešte horšie. Z posledných šiestich zápasov bodovali Vojaci naplno iba jeden krát a v tabuľke im patrí predposledná jedenásta priečka. Dukla stráca aktuálne na predkolo play off päť bodov. To síce nie je veľa, ale zase to nie je ani málo. Vedeniu Dukly aktuálne postavenie a výsledky tímu nie sú ľahostajné a tak počas týždňa došlo k zmene na hlavnom trénerskom poste. Po vzájomnej dohode sa Trenčania rozlúčili s Otakarom Vejvodom a prichádza Todd Bjorkstrand, ktorého si pamätáme z jeho pôsobenia v Poprade. Vedenie si sľubuje, že prinesie do tímu hlavne energiu a víťaznú mentalitu. O tom, či Dukla začne vyhrávať, sa môžeme presvedčiť už dnes vo Zvolene.
