ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (45. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 45. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 45. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.02.2026 o 17:30
45. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0)
6' minúta
Prebiehajúci
Lipt. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Výleta – Gegáň, Pribula.
Prenos
05:30
Liptáci kombinujú v pásme Spišiakov.
04:33
Domáci s pukom na hokejkách.
02:55
Spišiaci kombinujú v útočnom pásme.
01:15
Zakázané uvoľnenie SNV.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Spišská Nová Ves: Godla (Surák) – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – Savoie, Hain, Martel – Giľák, Viedenský, Stas – Števuliak, Paločko, Džugan – Vandas, Vartovník, Turanský
Tréner: Tommi Hämäläinen
HK 32 Liptovský Mikuláš: Houser (Sameliak) – Kozák, Robertson, Flood, Čajkovič, Lalík, Fekiač, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, Vojtech – Záborský, Tritt, Farren – Nespala, Vankúš, Šandor – Ferkodič, Uhrík, Kotvan
Tréner: Aleš Totter
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 45. kola TIPSPORT ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Spišská Nová Ves je na 9. mieste tabuľky so ziskom 59 bodov. Z 44 odohraných zápasov má na konte 20 výhier (15 po riadnom hracom čase) a 24 prehier (20 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Košiciach 1:3. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 31 bodmi Martel.
Liptovský Mikuláš má identický počet bodov, no je o pozíciu vyššie. Z 44 odohraných zápasov má na konte 19 výhier (13 po riadnom hracom čase) a 25 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrali v Michalovciach 7:5. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 35 bodmi Tritt.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili hokejisti Liptovského Mikuláša.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.