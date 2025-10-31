Slovan sa vyšvihol na čelo len vďaka gólom. Tri tímy majú rovnaký počet bodov, dva aj skóre

BRATISLAVA. Pred záverečným kolom pred prvou reprezentačnou prestávkou sú na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy tri tímy s 35 bodmi.
Po piatkovom zápase 16. kola sa na čele udržal Slovan Bratislava, ktorý zdolal Prešov 5:3 a bodoval v 15. zápase za sebou. Naďalej platí, že body nezískal iba v úvodnom dueli sezóny s Košicami (2:4).
Nováčik súťaže z Prešova prehrával v Bratislave 0:3 a hoci sa dokázal priblížil na rozdiel gólu (2:3, 3:4), napokon nebodoval a prehral v treťom zápase v sérii. Prešovčania sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky so štvorbodovou stratou na Poprad.
„Kamzíci“ hodili za hlavu prehry v Banskej Bystrici (0:3) a Košiciach (6:3) a rozbehnutej Žiline vrátili prehru z prvého vzájomného zápasu. Na domácom ľade triumfovali 5:2 a ukončili Žilinčanom 7-zápasovú víťaznú sériu.
Nielen Žilinčania, ale ani hráči Nitry nevyužili príležitosť osamostatniť sa na čele tabuľky. V domácom zápase nestačili na Michalovce vedené nitrianskym odchovancom Erikom Čaládim, ktoré triumfovali presvedčivo 5:2 a prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch za sebou. Nitrania prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Hráči Spišskej Novej Vsi bodovali prvýkrát po troch zápasoch, no napokon si pripísali štvrtú prehru za seboue. Na domácom ľade podľahli Košiciam 1:2 po samostatných nájazdoch. O triumfe hostí rozhodol Dávid Kohút. Pre Košice to bol jubilejný 2000. zápas v slovenskej extralige.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Stali sa prvým klubom, ktorý dosiahol na túto métu. Obranca „oceliarov“ získal vďaka asistencii na gól Simona Jellúša svoj 100. bod v slovenskej extralige. Spišiakov prvýkrát po odvolaní trénera Petra Oremusa viedol Vladimír Záborský. V ich zostave už figuroval aj obranca Nolan Zajac.
Hokejisti Zvolena bodovali vo štvrtom zápase za sebou a priblížili sa prvej šestke tabuľky. Na domácom ľade zdolali tabuľkového suseda Liptovský Mikuláš 3:2, ktorému sa priblížili na rozdiel bodu. Liptáci prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich.
Hráči Banskej Bystrice zvíťazili nad Trenčínom 4:0. Bilanciou gól a asistencia sa na ich triumfe podieľal útočník Carter Turnbull, ktorý si upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča aj najlepšieho strelca súťaže.
V produktivite má s 28 bodmi 6-bodový náskok na Samuela Takáča zo Slovana Bratislava. Medzi strelcami je líder s 18 presnými zásahmi, druhý v poradí Šimon Petráš zaostáva o osem.
Tipsport liga - 15. kolo
Banská Bystrica - Dukla Trenčín 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Góly: 27. Kukuča (Šoltés, Galipeau), 28. Myklucha (Galipeau, Turnbull), 40. Turnbull (Myklucha, Lucas), 51. Faith (Turnbull, Myklucha)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves – HC Košice 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 19. Bortňák (Džugan, Rapáč), rozh. sn Kohút- 2. Jellúš (Rosandič, Lunter)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Nitra - Dukla Michalovce 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Góly: 2. Lacka (Kostenko, Chrenko), 39. Jackson (Chrenko) – 4. Meliško (Martel, Roy), 15. Matta, 21. Martel (Lindelöf, Roy), 47. Spodniak (Martel, Macejko), 55. Virtanen (Macejko, Welsh)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Poprad - Vlci Žilina 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Góly: 8. Suchý (Sproul, Výhonský), 24. Šotek (Cracknell, Török), 42. Šotek (Malina), 42. Urbánek (Nauš, Šotek), 58. Bjalončík – 6. Kolenič (Ranford, Korczak), 48. Holenda (Koyš, Diakov)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HKM Zvolen - Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Góly: 19. Jääskeläinen (Brejčák), 25. Šramaty (Macek), 49. Marcinek (Beňo, Šramaty) - 46. Vojtech (Uhrík), 59. Cormier (Robertson, Lalík)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - HC Prešov 5:3 (0:0, 3:0, 2:3)
Góly: 21. Takáč (Marcinko), 29. Elson (Dmowski, Pecararo), 37. Shinnimin (Bačik, Pecararo), 45. Solenský (Petriska, Acolatse), 51. Acolatse (Elson, Pecararo) – 42. Hain (MacDougall, Rockwood), 45. Fejes (Valigura, Rockwood), 48. Fejes (Ullman, Rockwood)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>