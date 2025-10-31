ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
31.10.2025 o 18:00
16. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Výleta, Crman – Tichý, Kacej.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 16. kola TIPSPORT ligy medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce.
Nitra je po 15. kolách na 2. mieste tabuľky s rovnakým počtom bodov ako vedúca Žilina. Z 15 odohraných zápasov má na konte 12 víťazstiev (10 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení) a len 3 prehry a to konkrétne 2x so Žilinou a raz po nájazdoch s Trenčínom. Naposledy zvíťazila v Liptovskom Mikuláši 5:2. Najproduktívnejším hráčom Nitry je s 13 bodmi Krištof.
Michalovce sa pohybujú na úplne iných priečkach ako Nitra. Momentálne sú desiate. Horšie je na tom už len Poprad a Prešov. Michalovce z 15 zápasov vyhrali len 5 (3 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení) a pripísali si až 10 prehier z toho až 9 z nich bolo v riadnom hracom čase. Naposledy sa im podarilo doma zdolať Spišskú Novú Ves 4:3. Najproduktívnejším hráčom Michaloviec je s 18 bodmi Roy.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z tesného víťazstva 5:4 tešili hráči Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.