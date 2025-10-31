ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
31.10.2025 o 17:30
16. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo 16. kola Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice.
Spišská Nová Ves nemá najlepší úvod do sezóny a po posledných 3 prehrách v rade sa nachádzajú na 9. mieste v tabuľke. Toto umiestnenie bolo nepostačujúce a Spišiaci odvolali trénera Petra Oremusa a na jeho post prišiel starý známy Vladimír Záborský.
Košice majú úplne odlišnú sériu oproti ich súperovi. V posledných 3 zápasoch trikrát zvíťazili a v tabuľke sa nachádzajú na 4. mieste.
Vo vzájomných zápasoch na ľade Spišiakov sa oveľa viac darí domácim, keďže Košice tu nedokázali v lige vyhrať od januára minulého roku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.