ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Sportnet|31. okt 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 16. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Košice.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
31.10.2025 o 17:30
16. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo 16. kola Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice.

Spišská Nová Ves nemá najlepší úvod do sezóny a po posledných 3 prehrách v rade sa nachádzajú na 9. mieste v tabuľke. Toto umiestnenie bolo nepostačujúce a Spišiaci odvolali trénera Petra Oremusa a na jeho post prišiel starý známy Vladimír Záborský.

Košice majú úplne odlišnú sériu oproti ich súperovi. V posledných 3 zápasoch trikrát zvíťazili a v tabuľke sa nachádzajú na 4. mieste.

Vo vzájomných zápasoch na ľade Spišiakov sa oveľa viac darí domácim, keďže Košice tu nedokázali v lige vyhrať od januára minulého roku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

HC Slovan Bratislava - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)
dnes 15:30
