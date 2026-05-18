VIDEO: Arsenal klasicky udrel z rohového kopu. Od titulu ho delí už iba posledný krok

Kai Havertz oslavuje gól do siete Burnley. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|18. máj 2026 o 23:03
Na čele tabuľky má londýnsky klub päťbodový náskok.

Premier League - 37. kolo

Arsenal - Burnley 1:0 (1:0)

Gól: 38. Havertz

/M. Dúbravka (Burnley) sedel na lavičke/

Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1:0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004.

Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Manchestrom City, ktorý nastúpi v utorok na ihrisku Bournemouthu.

Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss.

Arsenal rozhodol o tesnom víťazstve v 38. minúte, keď sa po rohu Bukaya Saku presadil hlavou Kai Havertz.

VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Burnley

Záverečný zápas v tejto sezóne domácej súťaže odohrá Arsenal v nedeľu 24. mája na štadióne londýnskeho Crystal Palace.

