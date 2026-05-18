VIDEO: Arsenal klasicky udrel z rohového kopu. Od titulu ho delí už iba posledný krok

Premier League - 37. kolo
Arsenal - Burnley 1:0 (1:0)
Gól: 38. Havertz
/M. Dúbravka (Burnley) sedel na lavičke/
Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v predposlednom 37. kole anglickej Premier League nad zostupujúcim Burnley FC 1:0 a priblížili sa k zisku prvého titulu od roku 2004.
Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Manchestrom City, ktorý nastúpi v utorok na ihrisku Bournemouthu.
Slovenský brankár Martin Dúbravka za Burnley na Emirates Stadium nenastúpil, prednosť dostal Nemec Max Weiss.
Arsenal rozhodol o tesnom víťazstve v 38. minúte, keď sa po rohu Bukaya Saku presadil hlavou Kai Havertz.
Záverečný zápas v tejto sezóne domácej súťaže odohrá Arsenal v nedeľu 24. mája na štadióne londýnskeho Crystal Palace.