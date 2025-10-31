ONLINE: HK Poprad - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
31.10.2025 o 18:00
16. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov hokeja pri tomto online prenose! V posledný októbrový deň je na programe 16. kolo Tipsport ligy. Domáci HK Poprad privíta na svojom ľade tím Vlci Žilina. Prvé vzájomné meranie síl sa skončilo úspešnejšie pre Žilinčanov, ktorí zvíťazili tesne 4:3.
HK Poprad: Kamzíkom sa ani naďalej príliš nedarí. Posledné dve stretnutia prehrali, najprv s Banskou Bystricou 0:3 a následne s Košicami 3:6. V tabuľke sú na nelichotivom 11. mieste a na konte majú 10 bodov. Len jediný bod strácajú na posledný Prešov. Produktivitu ťahajú legionári, predovšetkým Andrew Calof a Ryan Sproul. Obaja nazbierali po 15 kanadských bodov za štyri presné zásahy a jedenásť asistencií.
Vlci Žilina: Žilinčania ťahajú skvelú sériu, vyhrali sedem zápasov v rade. V minulom kole si poradili s Banskobystričanmi 4:3 po predĺžení. Vedú ligovú tabuľku s 35 bodmi, ale len o skóre pred Nitrou. V Žiline je bodovo najúspešnejší Ryder Korczak, ktorý má na konte 17 bodov za deväť gólov a osem asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.