ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

HC Slovan Bratislava - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.
Sportnet|31. okt 2025 o 15:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 16. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HC Prešov.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Prešov dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
31.10.2025 o 18:30
16. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 16. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava mužstvo Prešova. Úvodné buly je naplánované na 18:30.

Slovan sa nachádza na 3. mieste so ziskom 32 bodov. Druhá Nitra aj prvá Žilina majú o tri body viac. Pred štvrtými Košicami má Slovan štvorbodový náskok. Belasí vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení, rozhodol Takáč.

Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 9 bodov. Na predposledný Poprad stráca jeden bod. Prešovčania vyhrali jeden z posledných piatich zápasov, keď zdolali Banskú Bystricu 4:1, no v minulom kole podľahli Dukle Trenčín na jej ľade 1:3. Jediný gól Prešova strelil Fejes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:30
