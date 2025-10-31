ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
31.10.2025 o 17:30
16. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 16. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.
Banská Bystrica sa nachádza na 5. mieste, keď má na konte 28 bodov so skóre 52:37. V poslednom kole barani nestačili na vlkov zo Žiliny tesne 3:4 po predĺžení, majú však za sebou víťazstvo s Popradom či Zvolenom. Napriek tomu sa však zverenci Vlastimila Wojnara prezentujú aktuálne nevyrovnanými výkonmi.
Dukla Trenčín sa nachádza hneď o dve miesta za dnešným súperom, keď má na konte 20 bodov so skóre 33:37. Ide tak o druhé najhoršie skórujúce mužstvo. V poslednom stretnutí však Dukla dokázala zlomiť sériu prehier, ktorá trvala až sedem zápasov. Triumf si totiž pripísala na domácom ľade proti Prešovu (3:1).
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 3-0 Trenčín
Banská Bystrica 3-2sn Trenčín
Banská Bystrica 2-1 Trenčín
Banská Bystrica 4-1 Trenčín
Banská Bystrica 5-6 Trenčín
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.