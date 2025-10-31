ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
31.10.2025 o 18:00
16. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní predohrávky 16.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je v priebežnej tabuľke na ôsmom mieste a má 19 bodov. HKM posledné tri zápasy doviedol do predĺženia. V Žiline a na Slovane v predĺžení Rytieri neuspeli a doma v nájazdoch porazili Trenčín. Všetko sú to nie zlé výsledky, len bodíkov pribúda do tabuľky akosi pomenej ako si vo Zvolene pred sezónou určite všetci želali a tak prichádzajú aj prvé zmeny v kádri. V stredu sa Zvolenčania rozlúčili s dvoma Kanaďanmi Troockom a Kaspickom, ktorí nenaplnili očakávania. Preto domáci fanúšikovia určite s napätím očakávajú, kto miesto nich príde ako náhrada, keďže sa uvoľnili dva miesta pre legionárov.
Liptovský Mikuláš je aktuálne na šiestej priečke a je zrejme najpríjemnejším prekvapením tejto sezóny. V poslednom kole síce Liptáci nestačili doma na Nitru (2:5), no predtým rovnakým rozdielom zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. A do tretice výsledkom 2:5 skončilo aj prvé vzájomné meranie síl týchto súperov v Liptovskom Mikuláši. Liptákov v úvode sezóny ťahajú najmä Slováci (Ferkodič 7+6, Sukeľ 8+4, Réway 1+11) podporovaní legionármi (Cormier 6+6, Robertson 3+7). Problémom pre Liptákov môže byť fakt, že vo Zvolene sa im dlhodobo nedarí. Uvidíme teda ako to dopadne dnes.
Zvolen je v priebežnej tabuľke na ôsmom mieste a má 19 bodov. HKM posledné tri zápasy doviedol do predĺženia. V Žiline a na Slovane v predĺžení Rytieri neuspeli a doma v nájazdoch porazili Trenčín. Všetko sú to nie zlé výsledky, len bodíkov pribúda do tabuľky akosi pomenej ako si vo Zvolene pred sezónou určite všetci želali a tak prichádzajú aj prvé zmeny v kádri. V stredu sa Zvolenčania rozlúčili s dvoma Kanaďanmi Troockom a Kaspickom, ktorí nenaplnili očakávania. Preto domáci fanúšikovia určite s napätím očakávajú, kto miesto nich príde ako náhrada, keďže sa uvoľnili dva miesta pre legionárov.
Liptovský Mikuláš je aktuálne na šiestej priečke a je zrejme najpríjemnejším prekvapením tejto sezóny. V poslednom kole síce Liptáci nestačili doma na Nitru (2:5), no predtým rovnakým rozdielom zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. A do tretice výsledkom 2:5 skončilo aj prvé vzájomné meranie síl týchto súperov v Liptovskom Mikuláši. Liptákov v úvode sezóny ťahajú najmä Slováci (Ferkodič 7+6, Sukeľ 8+4, Réway 1+11) podporovaní legionármi (Cormier 6+6, Robertson 3+7). Problémom pre Liptákov môže byť fakt, že vo Zvolene sa im dlhodobo nedarí. Uvidíme teda ako to dopadne dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.