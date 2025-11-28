Nitra si v dramatickom zápase upevnila post lídra. Slovan jasne prehral, Košice predĺžili sériu

Hokejisti HK Nitra si v 23. kole upevnili pozíciu lídra tabuľky Tipsport ligy. V súboji prvého tímu so štvrtým zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v rade, Žilinčania naopak prehrali uplynulé štyri duely.
Triumf hostí zariadil rozhodujúcim samostatným nájazdom útočník Matej Paulovič, domáceho brankára neskôr prekonal aj Robby Jackson. Nitra zdolala Žilinu prvýkrát v sezóne, v predošlých dvoch dueloch sa tešili Vlci po výsledkoch 3:0 a 3:1.
Žilinčania viedli od 10. minúty gólom Vašaša a ich náskok zvýšil v 2. tretine Kosmachuk, keď potrestal vyšší trest Stachu. Hostia však počas päťminútového oslabenia dokázali streliť dva góly, keď LaCouveea prekonali Paulovič a Hrnka.
Pútavý zápas sa hral aj na štadióne Slovana Bratislava, ktorý privítal HC Košice. Domáci však sklamali vyše 6500 divákov, keď „oceliarom“ podľahli 1:4.
O tri góly v bránke domácich sa postarali rodení Bratislavčania - jeden strelil Šimon Petráš, dva Filip Krivošík. Košičania zvíťazili na ľade Slovana už v ôsmich zápasoch v sérii. V tabuľke poskočili na tretie miesto o dva body pred Žilinu.
Klub z Banskej Bystrice uviedol prvých dvoch členov do Siene slávy banskobystrického hokeja. Stali sa nimi František Javúrek a Michal Handzuš. Domáci hokejisti však príliš neprispeli k oslavnej nálade, keď v derby podľahli Zvolenu 0:4.
Prvýkrát v sezóne prehrali štyri zápasy za sebou. Zvolen preskočil „baranov“ v tabuľke a posunul sa na 6. miesto, pričom tohto súpera zdolal prvýkrát v sezóne. Brankár Pavel Kantor vychytal druhú nulu v sezóne a 11. v slovenskej extralige.
Čisté konto si udržali aj špecialisti na „shutouty“ z Popradu. Na ľade Prešova triumfovali 4:0, pričom z uplynulých šiestich zápasoch neinkasovali až v štyroch.
Aj pre Filipa Belányiho išlo o druhý zápas s nulou v sezóne, v extralige ich má už šesť. Poprad bodoval v šiestom zápase v sérii, pričom v piatich z nich zvíťazil. Prešovčania sú naďalej poslední, prehra s Popradom bola pre nich tretia za sebou.
Útočník Dawson Tritt strelil svoj prvý hetrik v slovenskej extralige, pridal k nemu aj asistenciu a výrazne sa podieľal na víťazstve Liptovského Mikuláša nad Michalovcami 6:3. Hostia viedli 1:0 a dvakrát vyrovnali, no Liptáci v tretej tretine rozhodli o svojom 12. triumfe v sezóne.
Druhýkrát v sezóne dokázali zvíťaziť v troch zápasoch za sebou. Michalovce prehrali piaty zápas z predošlých siedmich a figurujú v pásme baráže o tri body za Spišskou Novou Vsou.
Spišiaci v piatok prehrali na ľade Trenčína 1:3. Trenčín dosiahol štvrté víťazstvo z predošlých piatich zápasov. Duklu neviedol hlavný tréner Otakar Vejvoda, ktorý musel z rodinných dôvodov odcestovať domov do Česka. V oficiálnom zápise figuroval ako hlavný kormidelník Pavol Mihalik s asistentmi Brankom Radivojevičom a Petrom Sojčíkom.
Tipsport liga - 23. kolo:
Banská Bystrica - Zvolen 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly: 22. Marcinek (Kudrna, Fairbrother), 30. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 55. Cassels (Beňo, Jääskeläinen), 60. Hecl (Jääskeläinen)
Trenčín - Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: Varone (Descheneau, Goljer), 40. Lapšanský (Bezúch, Šiška), 58. Bellerive (Hatala, Krajčovič) - 24. Romaňák (Giroux)
Liptovský Mikuláš - Michalovce 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Góly: 7. Tritt (Vojtech), 17. Vankúš (Šandor), 35. Tritt (Flood, Ibragimov), 42. Tritt (Ibragimov), 57. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 60. Nespala (Kotvan) – 1. Virtanen (Martel, Welsh), 20. Hrabčák, 39. Martel (Virtanen, Welsh)
Prešov - Poprad 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Lefebvre (Suchý, Výhonský), 4. Bjalončík (Cracknell, Nemčík), 12. Bjalončík (Cracknell, Sproul), 54. Török
Žilina - Nitra 2:3 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Vašaš (Galamboš, Gachulinec), 23. Kosmachuk (Ranford, Korczak) - 24. Paulovič (Krištof, Bača), 26. Hrnka (Vitaloš), rozh. nájazd Paulovič
Slovan - Košice 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Jendek (Dmowski, Takáč) - 11. Rogoň (Šedivý), 14. Petráš (Mikúš, A. Bartoš), 40. Krivošík (Jellúš, Petráš), 57. Krivošík (Rogoň)
