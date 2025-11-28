ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.11.2025 o 18:00
23. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Baluška, Čahoj – Hajnik, Gegáň.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Trenčín: Junca (Hrenák) – Goljer, Mikuš, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Hrenák, Jakubec – Deschenau, Varone, Bellerive – Dudáš, Vitolinš, Ahl – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Krajčovič, Krajč, Hudec
Tréner: Pavol Mihálik
HK Spišská Nová Ves: Godla (Valluš) – Romaňák, Žiak, Belluš, Ališauskas, Barcík, Zajac – Laferriere, Giroux, Rapáč – Števuliak, Kaspick, Džugan – Drábek, VIedenský, Turanský – Stas, Bortňák, Vandas
Tréner: Vladimír Záborský
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 23. kola TIpsport ligy medzi HK DUKLA Trenčín a HK Spišská Nová Ves.
Trenčín je po 22 zápasoch na 8. mieste ligy so ziskom 29 bodov. Ich forma je však veľmi kolísava a v uplynulých kolách striedajú víťazstva a prehry.
Spišská Nová Ves je tabuľkovým susedom Trenčína, keď sa nachádzajú 2 body za Trenčanmi na 9. mieste, ale k dobru majú odložený zápas proti Banskej Bystrici.
V tejto sezóne si tímy strážia domácu pôdu, keď si obidva tímy pripísali po jednom víťazstve práve na domácom ľade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.