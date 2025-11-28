ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.11.2025 o 18:00
23. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Kalina, Goga – Kacej, Jurčiak.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 23. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Dukla Michalovce. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste s 32 bodmi na svojom konte so skóre 69:74. V 22. kole sa Liptáci predstavili na ľade HK Poprad, kde vyhrali 4:3 po predĺžení.
HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec sa nachádzajú v tabuľke na 11. priečke. Na svojom konte majú 24 bodov so skóre 60:78. Hostia v poslednom kole nestačili na Slovan Bratislava, keď na jeho ľade prehrali 3:0.
