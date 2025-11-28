ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

HC Slovan Bratislava - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 23. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 23. kola Tipsport ligy.
Sportnet|28. nov 2025 o 15:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 23. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HC Košice.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Košice dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
28.11.2025 o 18:30
23. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
V 23. kole Tipsport ligy uvidíme šláger medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice. Úvodné buly je na programe o 18:30.

Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 45 bodov. Na vedúcu Nitru stráca päť bodov. Belasí nedávno prehrali tri zápasy po sebe, no v posledných dvoch kolách znova bodovali naplno. Naposledy vyhrali na ľade Žiliny 3:1.

Košiciam patrí tretia priečka, na Slovan strácajú päť bodov. Štvrtá Žilina zaostáva o skóre. Košičania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ľade Dukly Trenčín 1:2. O ich jediný presný zásah sa v oslabení postaral Kohút.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:30
