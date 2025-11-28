ONLINE: Vlci Žilina - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Nitra dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.11.2025 o 18:00
23. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Žák, Výleta – Orolin, Knižka.
Prenos
Úvodné zostavy:
Vlci Žilina: LaCouvée (Košarišťan) – Pobežal, Gachulinec, Miller, Korenčík, Chicoine, Holenda, Vajko – Ranford, Korczak, Kolenič – Tkáč, Baláž, Kosmachuk – Mucha, Šmída, Dubravík – Dej, Galamboš, Vašaš
Tréner: Milan Bartovič
HK Nitra: Patrikainen (Šebo) – Kalman, Osburn, Valent, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Bača, Molnár – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Chrenko, Bajtek – Okoličány, Čederle, Lacka – Jackson, Bubela, Hrnka
Tréner: Andrej Kmeč
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 23. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Nitra. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 40 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča podľahli na domácom ľade Slovanu Bratislava 1:3 (gól Vlkov Tkáč). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 21 kanadských bodov (9+12).
Nitre patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné prvé miesto so ziskom 50 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Andreja Kmeča zvíťazili v Banskej Bystrici nad HC Monacobet vysoko 8:1 (góly Nitry 2x Passolt, po jednom pridali Čederle, Krištof, Chrenko, Paulovič a Stacha). Najproduktívnejším hráčom Nitry je Matej Paulovič, ktorý má na svojom konte 19 kanadských bodov (12+7).
Pohľad na štatistiky brankárov hovorí, že v Žiline je jasnou jednotkou Kanaďan Connor LaCouvée, ktorý má úspešnosť zákrokov 92,63%. Na strane Nitry je to Jasper Patrikainen s úspešnosťou 93,57%.
Vzájomné zápasy z aktuálnej sezóny hovoria v prospech Žiliny. Vlci najskôr vyhrali v Nitre 3:1 a následne porazili hokejistov spod Zobora na domácom ľade 3:0.
Zápas sa teda začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.