ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.11.2025 o 17:30
23. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Crman, Snášel ml. – Tomáš, Tichý.
Prenos
Ešte pred úvodným vhadzovaním sledujeme ceremoniál a uvedenie do siene slávy banskobystrického hokeja.
Úvodné zostavy:
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Vitols) – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Stránský, Zeleňák, Novák, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Valach – Jasenec, Messner, Kukuča – Matoušek, Čunderlík, Tomka.
Tréner: Vlastimil Wojnar.
HKM Zvolen: Kantor (Petrík) – Wesley, Brejčák, Valach, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Golian – Lunter, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Marcinek, Fekiač, Kudrna – Csányi, Faith, Kukos.
Tréner: Peter Mikula.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 23. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen.
Banská Bystrica sa vrátila po reprezentačnej prestávke víťazne, keď uspela na domácom ľade 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom. Následne však nestačila na Michalovce a Košice, pričom jej ďalšie zápasy boli odložené z dôvodu choroby v tíme. Po návrate ale schytali na domácom ľade debakel 1:8 s Nitrou.
Zvolen sa taktiež vrátil víťazne, keď porazil Košice 4:3 po nájazdoch, no následne zaznamenal tri prehry – so Spišskou Novou Vsou, Nitrou a Popradom. V poslednom kole však triumfoval na ľade Prešova, ktorý porazil tesným výsledkom 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.