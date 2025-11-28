ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (23. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Poprad dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.11.2025 o 18:00
23. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Rozhodca: Novák, Lesay – Pribula, Staššák.
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Janus (Vyletelka) – Semaňák, Hain, Nátny, MacDougall, Brejčák, Chatrnúch – Avtsin, Rapuzzi, Giľák – Rockwood, Paločko, Fejes – Jokeľ, Suja, Valigura – Chalupa, Bačo, Blaško
Tréner: Kai Petri Suikkanen
HK Poprad: Belányi (Parks) – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Fereta, Nemčík – Výhonský, Suchý, Török – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
Tréner: Mike Pellegrims
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 23. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Prešov a HK Poprad.
Prešov sa po návrate z reprezentačnej prestávky prezentoval víťazstvom s Michalovcami či Spišskou Novou Vsou, nad jeho sily však boli napríklad Košice, či naposledy Nitra a Zvolen. Aktuálne tak ide o posledný tím v rámci ligovej tabuľky, pričom ho od opustenia baráže o udržanie delí osem bodov.
Práve Poprad sa nachádza na desiatej pozícii, ktorá znamená istú záchranu a postup do osemfinále play-off. Po skončení reprezentačnej prestávky zaznamenal štvorzápasovú sériu víťazstiev, keď si postupne poradil s Trenčínom 4:0, Nitrou 1:0, Slovanom Bratislava 4:0 a Zvolenom 3:2 po predĺžení. V poslednom kole však podľahol Liptovskému Mikulášu tesne 3:4 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.