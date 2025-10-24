Ligu tesne vedie Žilina, útočník Bystrice si ide vlastnú. Lepšie čísla nemá nikto

BRATISLAVA. V šlágri 14. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Nitra nad Slovanom Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch a ukončila tak 10-zápasovú víťaznú sériu „belasých“.
Šiesty triumf v rade zaznamenala Žilina, na ľade Prešova uspela po výsledku 7:4 a tabuľku vedie o bod pred Nitrou.
Košice triumfovali nad Michalovcami 6:2 a Banská Bystrica si poradila s Popradom 3:0.
Zvolen dokázal zdolať Trenčín 3:2 po samostatných nájazdoch a Liptovský Mikuláš uspel na ľade Spišskej Novej Vsi 5:2.
Štrnáste kolo prinieslo dva hetrikové zápisy. V drese Košíc trikrát skóroval Filip Krivošík, za Žilinu úradoval Jozef Baláž.
Tabuľke produktivity neohrozene kraľuje banskobystrický útočník Carter Turnbull, ktorý má po 14 zápasoch 25 bodov, z toho až 16 gólov.
Šikovný Kanaďan sa strelecky doposiaľ nepresadil len v dvoch zápasoch.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
14
16
9
25
2
Samuel Takáč
Slovan
14
6
13
19
3.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
14
2
16
18
4.
Šimon Petráš
Košice
14
9
8
17
5.
Róbert Varga
Slovan
14
8
9
17
Tipsport liga - 14. kolo
HC Košice - HK Dukla Michalovce 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Góly: 5. Krivošík (Petráš, Mikúš), 12. Krivošík (Plochotnik, Bučko), 19. Repčík (Krivošík, Mikúš), 39. Krivošík (Petráš, Rosandič), 47. Repčík (Mikúš, Bučko), 56. Jellúš (Krivošík, Bartoš) - 29. Martel (Spodniak), 58. Virtanen (Kytnár, Spodniak)
HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 3:2 po sn (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0, 1:0)
Góly: 22. Cassels (Kaspick, Valach), 53. Hecl (Valach), 65. Kaspick (rozh. nájazd)– 17. Hlaváč (Ahl, Drgoň), 55. Lapšanský (Leskinen, M. Hrenák)
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 9. Faith (Turnbull, Lucas), 10. Kabáč (Valach, Zeleňák), 39. Turnbull (Myklucha, Faith)
HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Góly: 15. Giroux (Rapáč, Laferriere-Maifait), 27. Groch (Teasdale, Drábek) – 9. Sukeľ (Cormier, Robertson), 24. Vojtech (Robertson, Ferkodič), 27. Šandor (Lalík, Vankúš), 31. Tritt (Reway, Flood), 58. Cormier (Jendroľ)
HC Prešov - Vlci Žilina 4:7 (0:0, 2:5, 2:2)
Góly: 27. Valigura (Paločko), 38. Ullman (Novota, Jokeľ), 41. Rockwood (Ullman, Fejes), 55. Hain (MacDougall) – 27. Ranford (Kosmachuk, Šmída), 30. Baláž (Kolenič, Kosmachuk), 34. Baláž (Kolenič), 36. Kosmachuk (Pobežal, Gachulinec), 37. Korenčík (Chicoine, Korczak), 48. Baláž (Kolenič), 60. Koyš (Galamboš, Vašaš)
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 5:4 pp a sn (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Stacha (Nemec, Chrenko), 31. Paulovič (Passolt, Osburn), 47. Bubela (Jackson, Chrenko), 58. Krištof (Kostenko), rozh. nájazd Paulovič – 11. Takáč (Varga, Královič), 57. Bondra (Petriska, Pecararo), 59. Takáč (Dmowski, Elson), 60. Varga (Pecararo, Marcinko)
