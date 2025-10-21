ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.10.2025 o 18:00
14. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní predohrávky 14.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je po trinástich odohraných kolách súťaže na priebežnom ôsmom mieste so šestnástimi bodmi. Ten šestnásty bod zabezpečil Zvolenu Fínsky útočník Joona Jääskeläinen v nedeľu Žiline v čase 59:59, keď tréner Mikula odvolal Petríka z brány. Celý nedeľný zápas v Žiline bol ako na hojdačke. Zvolen sa ujal vedenia 0:2. Po chybách vo vlastnom pásme inkasoval a inkasoval a inkasoval až na 5:2 pre Žilinu. Tá chcela hrať tretiu tretinu asi údržbu, čo sa im ale vypomstilo, pretože Zvolen Marcinekom a Lunterom najprv znížil a sekundu pred koncom spomínaný Jääskeläinen vyrovnal. Extra bod nakoniec brala ale Žilina. Zvolen hrá aktuálne veľmi nedôrazne v obrane a niekedy až detinské chyby končia gólmi. Týmto chybám sa musia Rytieri vyhnúť. Potom to určite pôjde. V útoku aktuálne dosť zaostávajú legionári a gólovú káru aktuálne ťahajú Slovenskí hráči ako Valach, Viktor Fekiač, Lunter či Marcinek. HKM už súrne potrebuje návrat obrancov Fairbrothera prípadne Pišoju, lebo aktuálna náhrada prvoligistami nie je adekvátna.
Trenčín má rovnako ako Zvolen šestnásť bodov, ale keďže šesť zápasov Vojaci nedokázali vyhrať, spadli v priebežnej tabuľke až na deviate miesto pod Zvolen. Dukle akosi zvlhol pušný prach, pretože nevie streliť viac ako dva góly. Nuž, to sa potom ťažko vyhráva. Bodovať sa samozrejme dá, ale vyhrávať iba sporadicky. V nedeľu Dukla hostila Nitru a už po prvej tretine, ktorú Nitra vyhrala 0:3, bolo prakticky rozhodnuté. A opäť Vojaci strelili iba jeden gól. Pokiaľ teda nezačnú byť v koncovke efektívnejší, cesta tabuľkou hore bude zarúbaná.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.