ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 14. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
24.10.2025 o 17:30
14. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 14. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad.
Banská Bystrica sa nachádza na 5. mieste, keď má na konte 24 bodov so skóre 46:33. Ide tak o tretie najčastejšie skórujúce mužstvo (spolu so Zvolenom). V poslednom kole barani prekvapilo podľahli Prešovu 1:4, hoci sa im podarilo otvoriť skóre zápasu aj s následnou presilovou hrou o dvoch hráčov. Pred domáci fanúšikmi tak budú chcieť odčiniť posledné zaváhanie na súperovom ľade.
Poprad sa po sérii deviatich zápasov v rade dokázal spamätať, keď uspel v posledných dvoch dueloch. Po vysokom víťazstve 7:2 pridal ďalší bodový zisk aj s Michalovcami, ktoré zdolal 3:2 po predĺžení. V tabuľke sa tak posunuli na 11. pozíciu so ziskom desiatich bodov so skóre 36:47.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 3-2 Poprad
Banská Bystrica 2-1pp Poprad
Banská Bystrica 3-2sn Poprad
Banská Bystrica 1-3 Poprad
Banská Bystrica 1-4 Poprad
Banská Bystrica sa nachádza na 5. mieste, keď má na konte 24 bodov so skóre 46:33. Ide tak o tretie najčastejšie skórujúce mužstvo (spolu so Zvolenom). V poslednom kole barani prekvapilo podľahli Prešovu 1:4, hoci sa im podarilo otvoriť skóre zápasu aj s následnou presilovou hrou o dvoch hráčov. Pred domáci fanúšikmi tak budú chcieť odčiniť posledné zaváhanie na súperovom ľade.
Poprad sa po sérii deviatich zápasov v rade dokázal spamätať, keď uspel v posledných dvoch dueloch. Po vysokom víťazstve 7:2 pridal ďalší bodový zisk aj s Michalovcami, ktoré zdolal 3:2 po predĺžení. V tabuľke sa tak posunuli na 11. pozíciu so ziskom desiatich bodov so skóre 36:47.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 3-2 Poprad
Banská Bystrica 2-1pp Poprad
Banská Bystrica 3-2sn Poprad
Banská Bystrica 1-3 Poprad
Banská Bystrica 1-4 Poprad
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.