ONLINE: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 14. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.10.2025 o 17:30
14. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Pekný podvečer všetkým! Tipsport liga ponúkne v rámci 14. kola východoslovenské derby medzi HC Košice a HK DUKLA Michalovce. Prvé vzájomné meranie síl sa skončilo víťazstvom Michaloviec 3:2 po predĺžení.
HC Košice: Oceliarom sa vcelku darí. V poslednom odohratom zápase vynulovali Liptovský Mikuláš jednoznačným výsledkom 5:0. V ligovej tabuľke im aktuálne patrí 5. miesto so ziskom 22 bodov. Bodovo je na tom najlepšie Šimon Petráš, ktorý si pripísal do tabuľky produktivity 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií.
HK DUKLA Michalovce: Michalovské líšky sa snažia vyšvihnúť vyššie v tabuľke, ale veľmi im to nejde. Naposledy podľahli Popradu 2:3 po predĺžení. Na svojom konte majú 11 bodov, čo im zabezpečuje 10. priečku. Najproduktívnejším hráčom je Kanaďan Marc-Olivier Roy, ktorý má 18 bodov za 2 góly a 16 asistencií.
1. vzájomný zápas v sezóne 2025/2026:
HK DUKLA Michalovce 3:2pp HC Košice
Góly a asistencie: 6. J. Martel (Stripai, Roy), 52. J. Martel (Roy, Welsh), 64. Martel (Roy, Lindelöf) – 31. Repčík (A. Bartoš, Krivošík), 58. T. Mikúš (Rosandič, Š. Petráš)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.