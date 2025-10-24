ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 14. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
24.10.2025 o 17:30
14. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo 14.kola Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Spišská Nová Ves má za sebou pomerne priemerný vstup sezóny, keď v 6 domácich zápasoch 3 krát vyhrali a 3 krát prehrali. V tabuľke im patrí 9. miesto, ale víťazstvo ich môže vyniesť kľudne aj do prvej šestky.
HK 32 Liptovský Mikuláš zažili úspešný štart sezóny, ale po prehrách v predošlých 2 zápasoch sa nachádzajú na 6.mieste.
Zápasy týchto dvoch súperov sú neustále vyrovnané, keď každý z minulosezónnych zápasov skončil rozdielom 1 gólu.
HK Spišská Nová Ves má za sebou pomerne priemerný vstup sezóny, keď v 6 domácich zápasoch 3 krát vyhrali a 3 krát prehrali. V tabuľke im patrí 9. miesto, ale víťazstvo ich môže vyniesť kľudne aj do prvej šestky.
HK 32 Liptovský Mikuláš zažili úspešný štart sezóny, ale po prehrách v predošlých 2 zápasoch sa nachádzajú na 6.mieste.
Zápasy týchto dvoch súperov sú neustále vyrovnané, keď každý z minulosezónnych zápasov skončil rozdielom 1 gólu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.