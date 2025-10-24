ONLINE: HC Prešov - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, 14. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
24.10.2025 o 18:00
14. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola Tipsport ligy, v ktorom si sily zmerajú domáci HC Prešov a Vlci Žilina.
HC Prešov
Nováčik súťaže, HC Prešov, zatiaľ zažíva náročný vstup do sezóny. Nachádzajú sa na poslednom mieste tabuľky s deviatimi bodmi a negatívnym skóre 21:51, čo je najvyšší počet inkasovaných gólov v lige. Prešovčania však v poslednom kole zaznamenali dôležité víťazstvo, keď doma prekvapivo zdolali Banskú Bystricu 4:1 a ukončili sériu prehier. Predtým prehrali s Popradom 2:7, Zvolenom 0:5, Nitrou 0:4 a Spišskou Novou Vsou 1:2. Domáci tím sa bude snažiť nadviazať na posledný úspech a získať body proti najťažšiemu možnému súperovi.
Vlci Žilina
Vlci Žilina vstupujú do duelu ako líder ligy. Na konte majú 30 bodov a výborné skóre 43:25. Žilinčania ťahajú sériu piatich víťazstiev v rade a patria medzi najofenzívnejšie tímy súťaže. V posledných zápasoch zdolali Zvolen 6:5 po predĺžení, Nitru 3:1, Spišskú Novú Ves 5:1, Košice 5:2 a Michalovce 2:1. Tím predvádza veľmi vyrovnané výkony v útoku aj obrane a bude jednoznačným favoritom tohto zápasu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.