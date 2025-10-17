Zmena na čele súťaže i početné prestrelky. Zápas kola rozhodli až nájazdy

BRATISLAVA. Na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy je opäť Žilina. Vlci v 12. kole zvíťazili v šlágri kola v Nitre 3:1 a vystriedali ju na poste lídra. Na konte majú 28 bodov, druhá Nitra má o bod menej.
Dva body na lídra stráca Slovan, ktorý v ďalšom šlágri zvíťazil v Košiciach 2:1 po nájazdoch a zaknihoval deviaty triumf za sebou.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Spišská Nová Ves zvíťazila nad Duklou Trenčín 2:1, domácim priniesol tri body presný zásah Jonathana Tychonicka 31 sekúnd pred koncom. Pre Duklu je to piata prehra za sebou. Spišiaci si naopak napravili chuť po dvoch prehrách a poskočili na siedme miesto pred svojho súpera.
V derby vo Zvolene uspela Banská Bystrica a to aj zásluhou dvoch gólov Cartera Turnbulla. Najlepší kanonier súťaže dal už svoj 14. gól v sezóne.
Michalovce po prvý raz viedol Erik Čaládi a aj on oslavoval víťazstvo. Dukla zdolala Liptovský Mikuláš 3:2.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
11
12
7
19
2.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
11
2
15
17
3.
Róbert Varga
Slovan
11
7
8
15
4.
Samuel Takáč
Slovan
11
4
11
15
5.
Oleksii Myklukha
Banská Bystrica
11
3
11
14
Tipsport liga - 12. kolo
Košice - Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 25. Krivošík (Petráš, Chovan)- 38. Acolatse (Elson, Shinnimin), rozh. nájazd Královič
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Litpovský Mikuláš 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
Góly: 50. Marcinko (Michnáč), 52. Virtanen (Michnáč), 58. Martel (Bindulis, Roy) – 21. Robertson (Cormier, Flood), 57. Elynuik
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
SNV - Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 39. Džugan (Viedenský, Turanský), 60. Tychonick (Giroux, Romaňák) – 46. Maruna (Krajčovič, Šiška)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra - Žilina 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 22. Stacha (Lacka) – 1. Korczak, 4. Vašaš (Koyš, Galamboš), 26. Ranford (Chicoine)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Poprad - Prešov 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
Góly: 7. Majdan (Urbánek, Nemčík), 14. Lefebvre (Gabor, Šotek), 19. Calof (Lefebvre, Cracknell), 21. Bracco (Cracknell, Sproul), 27. Výhonský (Nauš, Cracknell), 45. Nauš (Cracknell, Sproul), 53. Bodák (Calof, Bracco) – 9. Rapuzzi (Ullman, Fejes), 15. Giľák (Fejes, Semaňák)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Zvolen - Banská Bystrica 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 40. J. Valach (Fekiač, Marcinek) – 2. Gron (Kukuča, Lee), 6. Lee (Stránsky, Žiak), 16. Faith (Myklucha, Turnbull), 30. Turnbull (Myklucha, Zeleňák), 44. Turnbull (Faith), 52. Šoltés (Kukuča, Gron)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>