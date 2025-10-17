Zmena na čele súťaže i početné prestrelky. Zápas kola rozhodli až nájazdy

Hráči Slovana sa tešia z gólu v zápase hokejovej Tipsport ligy.
Hráči Slovana sa tešia z gólu v zápase hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. okt 2025 o 21:17 (aktualizované 17. okt 2025 o 21:49)
Pozrite si súhrn výsledkov 12. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy je opäť Žilina. Vlci v 12. kole zvíťazili v šlágri kola v Nitre 3:1 a vystriedali ju na poste lídra. Na konte majú 28 bodov, druhá Nitra má o bod menej.

Dva body na lídra stráca Slovan, ktorý v ďalšom šlágri zvíťazil v Košiciach 2:1 po nájazdoch a zaknihoval deviaty triumf za sebou.

Spišská Nová Ves zvíťazila nad Duklou Trenčín 2:1, domácim priniesol tri body presný zásah Jonathana Tychonicka 31 sekúnd pred koncom. Pre Duklu je to piata prehra za sebou. Spišiaci si naopak napravili chuť po dvoch prehrách a poskočili na siedme miesto pred svojho súpera.

V derby vo Zvolene uspela Banská Bystrica a to aj zásluhou dvoch gólov Cartera Turnbulla. Najlepší kanonier súťaže dal už svoj 14. gól v sezóne.

Michalovce po prvý raz viedol Erik Čaládi a aj on oslavoval víťazstvo. Dukla zdolala Liptovský Mikuláš 3:2.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

11

12

7

19

2.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

11

2

15

17

3.

Róbert Varga

Slovan

11

7

8

15

4.

Samuel Takáč

Slovan

11

4

11

15

5.

Oleksii Myklukha

Banská Bystrica

11

3

11

14

Kanadské bodovanie Tipsport ligy

Tipsport liga - 12. kolo

Košice - Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 25. Krivošík (Petráš, Chovan)- 38. Acolatse (Elson, Shinnimin), rozh. nájazd Královič

Michalovce - Litpovský Mikuláš 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Góly: 50. Marcinko (Michnáč), 52. Virtanen (Michnáč), 58. Martel (Bindulis, Roy) – 21. Robertson (Cormier, Flood), 57. Elynuik

SNV - Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 39. Džugan (Viedenský, Turanský), 60. Tychonick (Giroux, Romaňák) – 46. Maruna (Krajčovič, Šiška)

Nitra - Žilina 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Góly: 22. Stacha (Lacka) – 1. Korczak, 4. Vašaš (Koyš, Galamboš), 26. Ranford (Chicoine)

Poprad - Prešov 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Góly: 7. Majdan (Urbánek, Nemčík), 14. Lefebvre (Gabor, Šotek), 19. Calof (Lefebvre, Cracknell), 21. Bracco (Cracknell, Sproul), 27. Výhonský (Nauš, Cracknell), 45. Nauš (Cracknell, Sproul), 53. Bodák (Calof, Bracco) – 9. Rapuzzi (Ullman, Fejes), 15. Giľák (Fejes, Semaňák)

Zvolen - Banská Bystrica 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Góly: 40. J. Valach (Fekiač, Marcinek) – 2. Gron (Kukuča, Lee), 6. Lee (Stránsky, Žiak), 16. Faith (Myklucha, Turnbull), 30. Turnbull (Myklucha, Zeleňák), 44. Turnbull (Faith), 52. Šoltés (Kukuča, Gron)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

