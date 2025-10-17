ONLINE: HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HC Prešov dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Prešov dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.10.2025 o 18:00
12. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 12. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HC Prešov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na posledných dvoch miestach.
Poprad čaká na svoje ďalšie víťazstvo už vyše mesiac, keď naposledy a jedinýkrát zdolal Michalovce 5:4. Od vtedy sa Popradčania prezentovali len so ziskom dvoch bodov, po prehrách po predĺžení s Liptovským Mikulášom 2:3 a Slovanom Bratislava 5:6. Medzi najproduktívnejšími bekmi sa pritom nachádza Ryan Sproul, ktorý má na svojom konte 12 bodov.
Prešov zaznamenal svoje posledné víťazstvo taktiež s Michalovcami, keď ich koncom septembra zdolal 5:2. Po triumfe však nestačili Prešovčania na Košice 0:6, Spišskú Novú Ves 1:2, Nitru 0:4 a Zvolen 0:5.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Popradu:
Poprad 7-2 Prešov
Poprad 3-4sn Prešov
Poprad 3-0 Prešov
Poprad 4-3sn Prešov
Poprad 5-1 Prešov
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.