ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.10.2025 o 18:00
12. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Tipsport ligy, v ktorom Nitra hostí Žilinu. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Nitra je v tabuľke prvá, na konte má 27 bodov. Neprehrala úctyhodných deväť zápasov v rade. V minulom kole si na domácom ľade poradila s Banskou Bystricou, ktorú zdolala 4:1.
Žiline patrí druhá priečka, doposiaľ nazbierala 25 bodov. Pred tretím Slovanom má jednobodový náskok. Po dvoch prehrách zaznamenali Žilinčania tri výhry, v minulom kole vyhrali v Spišskej Novej Vsi 5:1.
