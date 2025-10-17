ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy: HK Nitra - Vlci Žilina.

NITRA. Hokejisti HK Nitra a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
17.10.2025 o 18:00
12. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Tipsport ligy, v ktorom Nitra hostí Žilinu. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

Nitra je v tabuľke prvá, na konte má 27 bodov. Neprehrala úctyhodných deväť zápasov v rade. V minulom kole si na domácom ľade poradila s Banskou Bystricou, ktorú zdolala 4:1.

Žiline patrí druhá priečka, doposiaľ nazbierala 25 bodov. Pred tretím Slovanom má jednobodový náskok. Po dvoch prehrách zaznamenali Žilinčania tri výhry, v minulom kole vyhrali v Spišskej Novej Vsi 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
