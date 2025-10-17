ONLINE: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.10.2025 o 17:30
12. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Dukly Michalovce hostia HK 32 Liptovský Mikuláš. Úvodné buly je naplánované na 17:30.
Dukla Michalovce
Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 7 bodov. V 11. kole prehrali doma s HC Slovan Bratislava 2:3. Od tohto kola bude na striedačke Dukly pôsobiť v pozícii hlavného trénera rodák z Nitry Erik Čaládi.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 20-timi bodmi. Liptáci v poslednom kole dokázali bodovať po 6-ty krát v rade, na domácom ľade zdolali HK Poprad 3:2 po predĺžení.
Dukla Michalovce
Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 7 bodov. V 11. kole prehrali doma s HC Slovan Bratislava 2:3. Od tohto kola bude na striedačke Dukly pôsobiť v pozícii hlavného trénera rodák z Nitry Erik Čaládi.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 20-timi bodmi. Liptáci v poslednom kole dokázali bodovať po 6-ty krát v rade, na domácom ľade zdolali HK Poprad 3:2 po predĺžení.