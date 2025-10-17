ONLINE: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
17.10.2025 o 18:00
12. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 12.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je po 11 zápasoch na priebežnej ôsmej priečke s 15 bodmi. Aktuálnu formu má ale lepšiu než jeho dnešný súper. Rytieri vyhrali z posledných šiestich zápasov štyri. Cez víkend bodovali naplno v Poprade a doma s Prešovom s celkovým skóre 11:1. To boli ale dva tímy z úplného dna tabuľky a pre Zvolen v podstate povinných šesť bodov. Dnes ale príde úplne iný súper a navyše je to derby, ktoré ako sa zvykne hovoriť, nikdy nemá favorita. Potvrdí teda Zvolen proti svojmu odvekému rivalovi lepšiu aktuálnu formu?
Banská Bystrica si v priebežnej tabuľke drží štvrté miesto a má 21 bodov. Po výbornom úvode, ale predsalen Baranom troštičku došiel plyn. Z posledných šiestich stretnutí získali len šesť bodov. Proti Zvolenu im to túto sezónu ale ide zatiaľ výborne. V prvom kole porazili Zvolen na domácom ľade 5:1 a v príprave na Memoriáli Pavla Zábojníka vyhrali aj vo Zvolene 6:2. Podarí sa im Zvolen zdolať aj do tretice?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.