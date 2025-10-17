ONLINE: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. okt 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica.

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 12. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
17.10.2025 o 18:00
12. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 12.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.

Zvolen je po 11 zápasoch na priebežnej ôsmej priečke s 15 bodmi. Aktuálnu formu má ale lepšiu než jeho dnešný súper. Rytieri vyhrali z posledných šiestich zápasov štyri. Cez víkend bodovali naplno v Poprade a doma s Prešovom s celkovým skóre 11:1. To boli ale dva tímy z úplného dna tabuľky a pre Zvolen v podstate povinných šesť bodov. Dnes ale príde úplne iný súper a navyše je to derby, ktoré ako sa zvykne hovoriť, nikdy nemá favorita. Potvrdí teda Zvolen proti svojmu odvekému rivalovi lepšiu aktuálnu formu?

Banská Bystrica si v priebežnej tabuľke drží štvrté miesto a má 21 bodov. Po výbornom úvode, ale predsalen Baranom troštičku došiel plyn. Z posledných šiestich stretnutí získali len šesť bodov. Proti Zvolenu im to túto sezónu ale ide zatiaľ výborne. V prvom kole porazili Zvolen na domácom ľade 5:1 a v príprave na Memoriáli Pavla Zábojníka vyhrali aj vo Zvolene 6:2. Podarí sa im Zvolen zdolať aj do tretice?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.online
HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos z 12. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)